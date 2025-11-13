Deben ciudadanos observar ejercicios de la administración pública: activista

El reconocido activista social, Dong Nguyen Hui, dijo que Chiapas urge de procesos ciudadanos de observación de los ejercicios de gobierno, democracia e impartición de justicia.

Este interés resolvería conflictos sociales y electorales frecuentes en la entidad, de manera particular en comunidades indígenas, pues permite un ejercicio trasparente y vigilado.

Universidades

Expresó que la observación, fuente de civilidad, es un reto también que involucra la voluntad pero también el apoyo de las instituciones, por eso dijo que el papel que juegan las entidades como las universidades, es vital.

Reconoció por ejemplo el papel de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que recientemente realizó la conferencia magistral denominada Ficciones Fundacionales de la Democracia, donde se pudo analizar el papel de la ciudadanía y las instituciones.

En este contexto dijo que es necesario que los ciudadanos exijan a las instituciones mecanismos de participación previstos en las legislaciones nacionales.

Solo mediante la observación y participación se puede lograr la legalidad en ejercicios electorales, administrativos y jurisdiccionales, dijo.