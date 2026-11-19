Para aclarar dudas, especificar lineamientos y otros términos sobre el uso de aparatos electrónicos personales en las escuelas de todos los niveles, el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación propone la difusión en cada plantel de un decálogo, así como asambleas con madres y padres de familia, tutores y sus comunidades educativas.

Compromisos

El acuerdo señala que para garantizar que las regulaciones sean pedagógicamente pertinentes, éticamente responsables, inclusivas, seguras y centradas en las personas, se deben difundir de forma clara mediante una serie de decálogos para la apropiación y construcción de tratados que aseguren los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas.

Además, las autoridades educativas de cada entidad, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del acuerdo, deberán emitir o, en su caso, armonizar los instrumentos jurídicos que correspondan.

Lineamientos de la regulación

En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, se establece la restricción del uso de dispositivos inteligentes y electrónicos personales para las niñas, niños y adolescentes estudiantes durante toda la jornada escolar.

Solo podrán utilizarse para fines educativos previamente programados; debe tener una intencionalidad pedagógica, bajo la orientación de las y los docentes.

En el nivel medio superior se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, y se limitará su uso no pedagógico durante la jornada escolar a partir de acuerdos tomados mediante un proceso de consulta.

En el nivel superior con respeto a la autonomía universitaria, administrativa y académica, cada plantel llegará a los acuerdos que considere con su comunidad universitaria, los cuales deberán difundir y explicar.