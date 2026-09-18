Deben empresas saber todo de sus proveedores

Una factura falsa timbrada no acredita por sí sola que la operación existió, desde 2026 en México una falla de materialidad puede detener la facturación, eliminar deducciones y elevar impuestos; la defensa empresarial comienza antes de obtener el comprobante fiscal digital por internet con proveedores confiables, repositorio de evidencias y controles trazables.

Edgar Benjamín Bersaín Varela, abogado litigante en materia fiscal y administrativa, comentó que este es un tema bastante recurrente por no tener buenos sistemas de control interno o por dejar las cosas al último debido al desconocimiento de ley, el cual no exime a nadie de tener que cumplirla.

La ley llega a todos

La mejor estrategia es cumplir en la medida de lo posible la norma fiscal. No caer en la compra de facturas falsas por ningún motivo, sobre todo si son pequeñas o medianas empresas. Ya hay antecedentes de grandes corporaciones internacionales multadas por miles de millones de dólares por hacerlo, lo que quiere decir que la ley llega a todos.

Un factor que deben cuidar las empresas es tener una buena relación con sus proveedores, sobre todo los más importantes o frecuentes, conocer todo sobre ellos, para evitar riesgos de una falla de materialidad en los comprobantes fiscales que puedan llevar a una multa.

Vinculación

Esa vinculación es importante, porque si ellos tienen un problema con sus operaciones pueden afectar a sus clientes, o bien si sus clientes caen en incumplimiento pueden ser afectados. Hay que tener registro de todo para garantizar la trazabilidad de las operaciones.

En el caso de la revisión de la autoridad, indicó que debe dar sus argumentos del porqué considera que una factura es falsa, detallar que operaciones va revisar. Tiene que acreditar con elementos objetivos.