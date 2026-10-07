Deben modificar la enseñanza de las matemáticas

Para el próximo ciclo escolar de educación básica, la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuirá un nuevo libro de texto enfocado en la enseñanza de las matemáticas.

Al respecto, el docente Sergio Guzmán Sánchez comentó desde su percepción profesional que se ha bajado el nivel de enseñanza, no en cuanto a poner problemas más fáciles, sino a que se ha vuelto un proceso mecanizado.

El profesor de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), indicó que hace falta más capacitación para los docentes en este tema, para definir los temas mínimos que se deben abordar en cada nivel educativo.

Actualmente el modelo es libre, los docentes pueden empezar en el tema que quieran, por eso es necesario delimitar las cosas básicas que deben aprenderse en cada nivel, porque hoy día los estudiantes pasan de grado con muchas carencias, incluso sin saber operaciones más básicas.

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En su última visita a Tuxtla Gutiérrez, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del nuevo libro de texto especial para educación básica, enfocado en el aprendizaje de las matemáticas, que será distribuido el próximo ciclo escolar.

“Es un libro de texto que se hizo con las maestras y los maestros y con un posgrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que desde hace mucho tiempo existe que se llama matemática educativa”. Es un volumen que fortalecerá la Nueva Escuela Mexicana, añadió.

La mandataria federal habló de los resultados de la prueba PISA para México; indicó que el cuestionario se realiza igual para todos los países y eso es un factor. “no puedes evaluar igual a Chiapas que a Nuevo León, con los mismos instrumentos”, porque el porcentaje de población indígena es diferente y eso implica que tengan sus particularidades.