Deben mujeres cuidarse del cáncer de mama

En México, cada año alrededor de cuatro mil 500 mujeres menores de 40 años reciben un diagnóstico de cáncer de mama, una proporción que representa entre el 11 y 15 % de los casos en el país y que suele presentarse con tumores más agresivos y de peor pronóstico.

La edad promedio de diagnóstico es de 52 años, casi una década antes que en países desarrollados, lo que evidencia un reto importante de salud pública, señalan especialistas.

Las mujeres jóvenes con mayor frecuencia son diagnosticadas con tumores más agresivos, con mayor probabilidad de metástasis y en etapas más avanzadas, en parte porque no existe un programa de tamizaje rutinario para personas menores de 40 años con riesgo promedio.

Fundaciones

Asociaciones como la Fundación de Alba buscan promover el conocimiento y sensibilización sobre esta enfermedad, concientizar sobre el riesgo en mujeres jóvenes y subrayar la importancia de la detección temprana.

Destaca que la edad no es un escudo contra el cáncer de mama, pero la información y los chequeos oportunos pueden marcar la diferencia. Si bien la autoexploración es útil, no sustituye las mastografías y ultrasonidos ni la valoración médica especializada.

Afectaciones

El cáncer de mama triple negativo es uno de los más agresivos que afecta principalmente a mujeres jóvenes; es más difícil de tratar que otras neoplasias, por lo que es urgente generar mayor conocimiento para poder enfrentarlo de forma oportuna.

Este tipo de cáncer representa entre el 10 y el 15 % de los casos de cáncer de mama en México y suele presentarse en mujeres menores de 40 años, un grupo que por lo general no se considera en riesgo.