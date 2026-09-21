Deberá INE garantizar el voto libre: obispo

Ante el proceso electoral del próximo año, en el que en Chiapas se elegirán a diputados federales, diputados locales y alcaldes, el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, llamó a los ciudadanos a ejercer el voto libre.

Dijo que la elección de la opción política la define la propia persona y no debe haber coacción, amenazas, promesas de dádivas o manipulación, además que el sufragio es secreto.

Derecho constitucional

En su mensaje semanal que denomina “Educando para la democracia”, monseñor López Alfaro dijo que México vive un sistema democrático y “de acuerdo con el artículo 41 constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el voto es un derecho y una obligación ciudadana”.

Explicó las características fundamentales del sufragio: universal, libre, secreto, directo y personal, por lo que consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá garantizar en todo momento el respeto al mismo.

Y es que nadie puede evitar el derecho al voto por distinción de género, condición social, origen étnico o religión.

Además, insistió en que nadie puede obligar a las personas a revelar por quién votó, además que el sufragio es directo y sin intermediarios, ya que “no se puede ceder, delegar ni heredar a ninguna otra persona o entidad política”.

Por ello, insistió en la convocatoria a los ciudadanos a cumplir con esa obligación, la cual es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en el país.