Deberán aplicaciones tramitar Constancia de Registro

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) informa a las personas morales (empresas) que operan plataformas tecnológicas para la prestación del Servicio Privado Especializado con Chofer en el estado de Chiapas, que deberán acudir ante esta dependencia para solicitar la Constancia de Registro, con el objetivo de regularizar su operación en la entidad.

Todas las empresas interesadas en obtener la Constancia de Registro deberán cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.

Entre los documentos que deberán presentar se encuentran: escrito de solicitud de operación firmado por el representante legal; acta constitutiva notarial; certificado de inscripción o asiento registral ante el Instituto Registral del Estado de Chiapas; comprobante de domicilio; Cédula de Identificación Fiscal; comprobante de pago de derechos conforme a la Ley de Derechos en el Estado de Chiapas, por un monto anual de 6,250.00 pesos mexicanos; póliza de seguro vigente por un año con cobertura amplia; y firma del convenio de aportación y/o carta compromiso de adhesión suscrita por el representante legal, para cubrir el pago del 1.5 % por cada viaje realizado en el estado.

Para mayores informes, los representantes legales deberán presentarse en la Dirección de Registro y Control de la Subsecretaría de Transporte, ubicada en 5a. Norte Poniente 2414 fraccionamiento Covadonga, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de garantizar un servicio ordenado, seguro y conforme al marco normativo vigente, fortaleciendo la legalidad y la certeza jurídica en beneficio de las y los usuarios chiapanecos.