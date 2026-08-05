Decenas de casos de dengue; sin muertes

Con base en el reporte semanal más actualizado de las autoridades de salud a nivel federal, Chiapas enfrenta decenas de casos positivos de dengue; sin embargo, la entidad no aparece en la lista de zonas que haya presentado defunciones.

La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, hasta la semana 29 de este año, informó que la entidad tiene mil 781 casos probables de dengue, aunque solo 157 fueron confirmados.

De hecho, se detalló que el “75 % de los casos confirmados del país lo concentra: Sonora (962),

Veracruz (561), Tabasco (471), Sinaloa

(442) y Baja California Sur (185)”.

En relación con las muertes notificadas, el reporte semanal publicado en la Dirección General de Epidemiología (DGE), mostró que hay 260 defunciones por probable dengue.

De esa cantidad, siete dieron positivo al virus, mientras que 198 están en estudio y 56 fueron descartadas. Las confirmadas ocurrieron de la siguiente manera: Veracruz tiene dos, mientras que entidades como Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco, registraron una en cada estado.