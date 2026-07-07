Decenas de casos de GBG en humanos

Chiapas se ha ubicado como el estado, en todo el país, que ha reportado el mayor número de casos de gusano barrenador (GBG) en los humanos, al llegar a 139 personas, según el reporte mensual más actualizado de autoridades federales en materia de salud.

Hasta la semana 22 de este año, a través del informe “Situación actual de miasis por Cochliomyia hominivorax en el humano, México” y publicado en la Dirección General de Epidemiología (DGE), se dieron a conocer los resultados.

La larva, detalla el reporte, es un parásito que puede invadir a aquellos animales de sangre caliente vivos y eso incluye también a los humanos.

Infección

Para que ocurra una infección, la mosca deposita los huevos en las heridas abiertas, situación que con el paso de los días puede generar mal olor, secreción, inflamación y daños de los tejidos.

“Incluye la extracción mecánica completa de las larvas, limpieza y desbridamiento de la herida. Se pueden utilizar agentes que faciliten la salida de las larvas (oclusión o sustancias tópicas). Se complementa con antibióticos si existe infección secundaria”, detalla la DGE en función del tratamiento.

Fue en la semana 15 del 2025 que se identificó el primer caso del gusano barrenador en humanos y se elevó a 117; sin embargo, en lo que va de este año son 295 personas las afectadas.

“De acuerdo con las entidades federativas de notificación, del 2025 y a la SE 22* de 2026, Chiapas es la entidad que mayor número de casos de miasis por C. hominivorax ha confirmado con el 34 %, seguido de Veracruz con el 17 %, Oaxaca con el 9 % y Yucatán con el 8 %”, remarcó la DGE.