Decenas de casos probables, solo 8 confirmados

Con base en el informe diario de sarampión en México, se detalló que en el estado de Chiapas se han confirmado ocho casos del virus y, además, aparecen otros 84 bajo el concepto de probables.

Los datos indican que un caso probable se define por una persona, sin importar la edad, que presenta erupción cutánea y fiebre, así como uno o más de los siguientes síntomas: conjuntivitis, tos o inflamación nasal (coriza).

Las cifras, actualizados hasta este 8 de diciembre, detallan que en todo el país se han registrado cinco mil 580 casos de sarampión.

Contexto

Recientemente la Secretaría de Salud en Chiapas informó que no hay “brotes explosivos” del virus, debido al bloqueo vacunal y a los cercos epidemiológicos que se han implementado.

Los casos que se han detectado alcanzan a municipios como Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Mitontic, San Cristóbal de Las Casas, Chamula y Ocosingo.

Precaución

Además, las autoridades locales mantienen activo el programa de vacunación para prevenir diversas enfermedades febriles

“La SSA del estado hace un llamado a la población chiapaneca para que acuda a vacunarse contra el sarampión de acuerdo con los rangos de edad: dosis cero, de seis a 11 meses; primera dosis, al año de edad; segunda dosis, al año y medio (18 meses); en caso de no contar con ninguna dosis, aplicar de los dos a los 49 años la primera dosis y a los seis meses la segunda dosis para completar el esquema, que brinda un 99 por ciento de protección contra la enfermedad”, indicó la Secretaría en un comunicado reciente.