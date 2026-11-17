Aunque todavía está activa la temporada de lluvias y ciclones tropicales, en Chiapas se han registrado incendios y uno se mantuvo activo varias horas, lo que implicó el despliegue de 75 personas para liquidar el siniestro.

El Centro Estatal de Protección Civil, Monitoreo de Riesgos y Manejo del Fuego informó de un percance en Motozintla, zona donde se habían quemado 1.5 hectáreas de pastos y hojarascas bajo pino encino.

Al corte de la información se tenía un control del 85 % y son 75 las personas que están trabajando para atender el tema. Horas más tarde se informó de la liquidación de las llamas.

Reporte

El inicio del siniestro fue este 15 de noviembre. Varias instituciones y voluntarios se sumaron para atender la emergencia.

Además del incendio en Motozintla, el Centro reportó una quema urbana en la capital chiapaneca en la colonia Gabriel Gutiérrez. Son 0.025 hectáreas impactadas de pastizal.

Debido a que se trata de un tema de menor relevancia, se hizo una fuerza de tarea de alrededor de tres elementos. El percance fue detectado el 15 de noviembre a las 13:46 de la tarde y horas más tarde se liquidó.

Incendios

Hasta el 12 de noviembre de este año, el reporte actualizado de la Comisión Nacional Forestal, mostró que Chiapas se ubicaba en el quinto lugar nacional en relación a la mayor cantidad de incendios con 347.

Sin embargo, esas cifras también aportaron que hasta el 12 de noviembre de este año se habían acumulado 47 mil 692.19 hectáreas quemadas a consecuencia de los incendios.