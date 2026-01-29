Decenas de familias son desplazadas

Más de setenta familias de los municipios de Altamirano, Tenejapa y Tila han sido desplazadas por diferentes motivos, informó el vicario de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Miguel Montoya Moreno.

Precisó que a diferencia de los desplazamientos que por la violencia de grupos del crimen organizado ocurrieron en años anteriores en Chicomuselo, Frontera Comalapa y otros municipios de esa zona, en este caso se trata de conflictos internos.

Dijo que en Tila, son mas de 50 familias desplazadas a causa de un conflicto entre grupos de habitantes del mismo municipio, mientras que en Altamirano, son 18 y en Tenejapa, cuatro.

Montoya Moreno no especificó qué tipo de conflictos orillaron a las familias de estos dos municipios a abandonar sus casas.

“Estos casos los tenemos documentados y en la mesa de atención, son las autoridades estatales a las que les toca ofrecer garantías de seguridad a los afectados; nosotros solo somos intermediarios con las familias que nos lo han pedido”, aseveró.