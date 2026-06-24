Decenas de personas presentan golpe de calor

Decenas de personas en Chiapas han presentado golpes de calor en esta temporada, debido a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, según lo revela la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles.

El Informe Semanal de “Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas”, detalló las cifras que se han generado a lo largo de este año. En todo el país hay 820 casos reportados y 25 defunciones que se han notificado en la temporada de calor.

“Las defunciones corresponden a: 96.0 % (n=24) golpe de calor: Baja California (tres), Chiapas (tres), Veracruz (tres), Guerrero (dos), Nayarit (dos), Oaxaca (dos), Tabasco (dos), Baja California Sur (uno), Campeche (uno), Querétaro (uno), Quintana Roo (uno), San Luis Potosí (uno), Sonora (uno), Tamaulipas (uno); y el 4.0 % (n=1) por deshidratación: Tabasco (uno)”, remarcó el reporte.

La información detalla que en todo el territorio nacional se han confirmado 271 personas que presentaron síntomas vinculados con la deshidratación.

En ese contexto, Jalisco y Sonora presentaron las cifras más altas con 37 y 36 personas que se encontraron bajo esas condiciones. En este rubro Chiapas solo reportó tres casos.

En lo que respecta a los golpes de calor, en todo el país (durante esta temporada), se han documentado 506 casos y Chiapas se ubicó dentro de los primeros lugares con 51 personas.

Arriba aparecieron Tabasco y Oaxaca con con 97 y 57 casos de forma respectiva. En relación a las quemaduras fueron 43 incidentes y solo abarcaron 15 entidades federativas.

Definiciones

De manera coloquial se puede entender que un golpe de calor ocurre ante la falta de capacidad del cuerpo para regular su temperatura.

Las personas suelen experimentar temperaturas corporales de unos 39 °C, además de debilidad, náuseas, dolor de cabeza o malestar general.