Decenas de vacantes para integrar Consejos Distritales

En vísperas de las elecciones que se llevarán a cabo de manera concurrente en el 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en Chiapas se tendrán 84 espacios disponibles para las personas que integrarán los Consejos Distritales.

Llamado

Sobre el tema, Ricardo Olvera Aguilar, vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, informó que está abierta una convocatoria para las personas interesadas.

Se trata de una figura temporal compuesta de varias personas, cuyas tareas se relacionan con la aprobación de las casillas, además de validar a quienes realizarán capacitaciones electorales, así como supervisar el sorteo para quienes integrarán las mesas directivas de casillas.

A las acciones se suman el acompañamiento a la jornada electoral, además de llevar a cabo los cómputos distritales. Las 84 vacantes se integrarán en 13 consejos federales.

Documentos

Algunos de los requisitos que marca la convocatoria, se relacionan con ser mexicanos con pleno goce de los derechos político-electorales, tener la credencial para votar vigente y conocimientos necesarios para el cargo.

Las personas deben hacer un curso de inducción, para que tengan la información básica de las eventuales actividades que se llevan a cabo en las consejerías.

También aparecen dentro de los requisitos no haber sido candidato o candidata en los tres años previos a la elección, además de no tener impedimentos legales. Se le suman otros documentos administrativos.

Dijo que los registros, tanto en línea como de manera presencial, se podrán realizar del 16 al 31 de octubre. En la página del INE se pueden encontrar todos los detalles y, además, también está abierta la posibilidad de acudir de manera presencial a la Junta Distrital más cercana.

Se debe recordar a las personas interesadas, que se llevará a cabo un cotejo y la verificación de la documentación e información que la ciudadanía plasmó al momento del registro.