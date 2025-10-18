Declaran Acacoyagua como municipio Libre de Minería

Por quinta vez consecutiva el municipio de Acacoyagua, en la costa de Chiapas, se declaró “Territorio libre de Minería”, una decisión aprobada con el propósito de garantizar que durante el periodo 2024-2027 no se otorgue ningún permiso ni licencia a empresas dedicadas a la extracción minera.

Se trata de un logro impulsado por el Frente Popular en Defensa del Soconusco-20 de Junio (FPDS) que desde hace una década ha encabezado la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivos en la región.

La decisión

La decisión fue aprobada el pasado 15 de agosto de 2025 en sesión de cabildo, bajo la administración del presidente municipal José Antonio Meza, con el objetivo de reafirmar su compromiso con la protección del medio ambiente.

El FPDS, es una organización que fue reconocida con el Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” en 2020.

Integrantes del FPDS, también miembros de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), han mantenido una resistencia activa en defensa del territorio, los ríos y la Madre Tierra, frente a las afectaciones sociales y ambientales que implican los proyectos extractivos.

Precedente nacional

En este sentido, Acacoyagua se convirtió en el primer municipio del país en declarar su territorio libre de minería, marcando un precedente nacional en la defensa comunitaria del agua y los ecosistemas.

Desde entonces cada administración municipal ha continuado con este compromiso, convirtiendo al pueblo en un ejemplo de organización social y resistencia ambiental.