Declaran creación de Escuela de Ciencias Jurídicas

Autoridades universitarias encabezadas por el rector Oswaldo Chacón Rojas, participaron en la ceremonia de declaratoria de creación de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en la ciudad de Tapachula.

En su mensaje, Chacón Rojas recordó que este acto cuenta con el aval del Consejo Universitario, máximo órgano de la institución, donde también se aprobó la impartición de la Licenciatura en Criminología.

Recordó que, desde la llegada de la Licenciatura en Derecho a este campus, ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto al número de personas matriculados, alcanzando 858 estudiantes, con la expectativa de llegar a mil durante el año 2026.

Puntualizó que este crecimiento ha sido posible gracias a la sinergia de profesionales del Derecho, quienes atendieron el llamado para participar de manera honorífica en la impartición de clases y en la gestión de proyectos.

Durante este acto protocolario, la lectura del acuerdo del Consejo Universitario en donde se aprueba la creación de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur estuvo a cargo de la secretaria General de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco.

Acompañaron al Rector a este acto protocolario el consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Chiapas, Guillermo Nieto Arreola; el presidente de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez y el encargado de la dirección de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur, Jorge Tadeo González Estrada.