Declaran Día del Café

Reconocer el café chiapaneco, es reconocer la historia, las raíces y el esfuerzo de miles de familias cafetaleras que generación tras generación, han dado identidad y grandeza a Chiapas, sostuvo la diputada Maritza Molina Molina.

Con esta palabras en la máxima tribuna del Estado de Chiapas, la diputada presidenta de la Comisión del Café, destacó la importancia del aromático grano para la economía y la cultura gastronómica de la entidad.

En su argumentación señaló que declarar el 24 de noviembre como el Día del Café Chiapaneco, es un reconocimiento a los hombres y mujeres que, con esfuerzo, dedicación y amor por la tierra, hacen del café uno de los mayores orgullos de nuestro estado.

“El café chiapaneco no solo forma parte de nuestra historia, también de nuestra identidad”, agregó.

Reconoció la participación del diputado José Ángel Del Valle Molina, para lograr que se nombrará el Día del Café Chiapaneco.

Subrayó que la Sexagésima Novena Legislatura sigue impulsando iniciativas para el bienestar de todos los sectores.

Invitó a seguir consumiendo y a sentirse orgullosos del café, que pone el nombre de Chiapas muy en alto, el cual también, es reconocido por su calidad a nivel internacional.