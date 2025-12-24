Declaran el 2026 “Año de Jaime Sabines Gutiérrez”

Con 38 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado aprobó este martes el dictamen para declarar al 2026 como “Año de Jaime Sabines Gutiérrez”, en conmemoración del centenario del natalicio del poeta chiapaneco universal.

La declaratoria, impulsada por las Comisiones Unidas de Educación y de Cultura, busca enaltecer y difundir el legado literario de uno de los autores más importantes de México.

El acto de leer en el hogar

La diputada Silvia Esther Argüello García, ofreció un discurso emotivo y reflexivo, trazando un paralelismo entre la formación del poeta y la importancia de la lectura en el seno familiar.

Argüello García inició su intervención haciendo un llamado a valorar el acto de leer en familia. “Cuando papá y mamá leen a sus hijos e hijas, no solo fomentan la lectura, fortalece el vínculo afectivo, el apego, mejora el lenguaje, alimenta la imaginación”, afirmó.

Reveló que ese fue precisamente el origen de la vocación de Sabines: “El mayor Julio Sabines, padre del poeta, quien solía leerle ‘Las mil y una noches’ a ese pequeño niño. Por su parte, doña Luz Gutiérrez lo hacía recitar poemas”. Sin saberlo, destacó la legisladora, sus padres no solo fortalecían un vínculo, sino que “despertaban algo más grande: una fuerte inclinación hacia la literatura”.

De la medicina a la poesía: el llamado de la vocación

La diputada narró el tránsito del joven Sabines, quien a los 17 años comenzó a escribir versos, pero no los publicó hasta los 23, “cuando supo que tenía voz propia”.

Recordó su viaje a la Ciudad de México en 1945 para estudiar medicina, carrera que pronto abandonó al descubrir su verdadera pasión. “Su verdadera pasión no estaba en los hospitales, sino entre versos y metáforas”, afirmó.

Este hallazgo lo llevó a ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde escribió su famoso poema ‘Los amorosos’, incluido en su obra Oral (1950). De ahí, señaló Argüello García, se derivó una obra monumental que marcó la literatura mexicana, con títulos como La Señal, Adán y Eva, Tarumba y Algo sobre la muerte del mayor Sabines.

Un legado que “sigue respirando”

“¿Y por qué el éxito literario de Jaime Sabines?”, preguntó retóricamente la legisladora. “Porque encontró el sentido de la existencia con palabras simples, pero cargadas de profundidad”. Subrayó que su obra “palpita con vida propia” y que, desde su primer poema, comenzó a moldear el futuro de las letras mexicanas, “dejando una marca indeleble en nuestra sociedad”.

En un momento poético, Argüello García recordó la peculiar coincidencia vital del autor: nació el 25 de marzo de 1926 y falleció el 19 de marzo de 1999, ambos acontecimientos en Tuxtla Gutiérrez. Citando a la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, dijo que “esta dualidad de la vida y la muerte en un mismo ciclo lunar refleja de manera simbólica la esencia de su obra, donde la belleza y el dolor coexisten”.

Finalizó citando al propio poeta: “Cuando un ser humano pone su alma, su corazón, su inteligencia, su espíritu, su fuerza, su trabajo al servicio de los demás, está cumpliendo con su destino. ¡Qué viva Jaime Sabines Gutiérrez!”.

El dictamen fue aprobado por unanimidad, marcando el inicio de los preparativos para un año de homenajes, actividades culturales, educativas y editoriales dedicadas a preservar y celebrar la obra del poeta que hizo universal el alma de Chiapas.