Decomisan más de 3 mil litros de hidrocarburos

En coordinación con diversas fuerzas del orden, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 31 zona militar, confirmó el decomiso de tres mil 600 litros de hidrocarburos y se recuperaron un total de 38 vehículos.

Las acciones contaron con el apoyo del Ejército Mexicano, además de la Guardia Nacional tanto de Chiapas como de Tabasco, así como de otras instituciones locales como la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

En dos semanas

Estos trabajos se realizaron entre el 1 y 15 de octubre, para atender la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; las intervenciones también permitieron detener a 58 personas en flagrancia por hechos delictivos en Chiapas y Tabasco.

“Durante este periodo, también se aseguraron 83 kg y 60 dosis de posible cocaína, 534 dosis de probable cristal, 8.79 kg y 929 dosis de posible mariguana, 87 dosis de probable droga sintética, 12 armas de fuego largas”, agregaron las autoridades militares.

Dentro de los decomisos también aparecen 19 radios y celulares, además de 17 armas de fuego cortas, 36 cargadores y 608 cartuchos. Los aseguramientos incluyeron un lanzagranadas y un inmueble.

Se informó que “el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población”.

Sobre las personas detenidas y los objetos que fueron asegurados, las autoridades informaron que serán las instancias competentes las que determinen la situación jurídica y el tema de las investigaciones.

“Cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad chiapaneca y tabasqueña”, agregaron las autoridades militares.