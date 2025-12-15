Decomisarán juegos pirotécnicos en mercado

Con el propósito de evitar posibles incendios, las autoridades dieron a conocer que harán operativos en el mercado Belisario Domínguez de la ciudad de Arriaga y decomisarán las ventas de juegos pirotécnicos los cuales representan un serio peligro para los propios comerciantes y de igual forma para las personas compradoras que están muy presentes, sobre todo en la temporada decembrina.

Las autoridades dijeron que van a decomisar la pirotecnia porque en el centro de abastos las ventas han sido muy exageradas y debido a ello, se pretende evitar que se registren accidentes, tal como el incendio ocurrido hace poco más de un mes, en donde una veladora provocó el inicio del fuego, afectando a los locales.

Supervisiones

Indicaron que por tal motivo, harán intensas supervisiones en el interior del mercado en donde al comerciante que se sorprenda vendiendo juegos pirotécnicos como carrilleras, triques y pólvoras, se decomisarán los productos y trasladarán a las instancias correspondientes.