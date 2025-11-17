Decomisarán venta de fuegos pirotécnicos

A pesar de que las autoridades locales hicieron un llamado a comerciantes del Mercado Público Manuel Larráinzar, de Tonalá a no vender fuegos pirotécnicos, estos han hecho caso omiso y continúan con la venta de estos productos.

Se informó que previo a las fiestas decembrinas, son quince locatarios que se encuentran vendiendo fuegos pirotécnicos como polvoras, triques, cohetes, entre otros productos que ponen en peligro a los propios locatarios como a la clientela en general.

Llamado

Señalaron que los comerciantes están advertidos de que no deben vender estos productos ante los peligros que representan, ya que en otros mercados del estado se han originado incendios que terminan en tragedia.

Las autoridades mencionaron que realizarán fuertes operativos al interior del mercado, y al vendedor que sorprendan le decomisaran la mercancía.

Destacaron que estas acciones se aplicarán en los mercados de La Libertad y San Francisco.