Decoran espacios públicos para festejos patrios

Campanas, banderines tricolores, arcos de luces y adornos coloridos decoran las calles y los principales parques de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a días de que se celebren los festejos patrios.

A las afueras del palacio de gobierno, una cuadrilla de trabajadores podan algunas palmeras que serán testigo del primer Grito de Independencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

A lo largo de 12 cuadras de la avenida Central se han adornado con guirnaldas patrias distanciadas por al menos tres metros unas de otras, dándole color a las calles donde a diario transitan miles de personas.

Paredes

Sobre las paredes del palacio de gobierno una paloma y la frase “¡Viva Chiapas!” y “¡Viva México!” ya han sido colocadas. Las labores de decoración se realizaron durante el pasado fin de semana.

“Ya nada más vuela esa palma que se ve seca” se escucha decir a uno de los trabajadores del Ayuntamiento que alistan algunos detalles con las palmeras del parque: “tenemos que dejar todo listo porque ya es la otra semana el grito y tenemos más chamba”, contó mientras cargaba las hojas recién cortadas.

Parque Bicentenario

Lo más atractivo y que generó asombro en redes sociales fue la decoración del parque Bicentenario. Cientos de luces iluminan por las noches este espacio y las personas disfrutan tomarse fotos o grabar un vídeo.

Sobre la avenida Central los recibe un túnel decorado con papel metálico rojo y con el águila sobre la estructura dándole la bienvenida a las personas a este parque.

Por la mañana lo más llamativo son las banderillas tricolores que se unen en forma de carpa y que se ondean con el viento.

Sin embargo, por la noche las luces iluminan el monumento a la bandera, los 25 metros de altura combinan con el destello verde, blanco y rojo. También dos campanas doradas adornan este espacio.

Se respira en el entorno las celebraciones patrias y las familias lo disfrutan, se dan cita en los parques para presenciar las decoraciones y presumirlas con una fotografía.