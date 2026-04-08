Decretan desaparición de asociación religiosa

La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez confirmó la desaparición oficial de la asociación religiosa conocida como “Familia Religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia” (FRICyDIM), luego de que el Vaticano ratificara su supresión canónica tras un proceso de revisión y análisis.

La decisión, que entra en vigor a partir del pasado martes 7 de abril de 2026, pone fin a la existencia jurídica de esta agrupación dentro de la Iglesia Católica, luego de que la instancia correspondiente de la Santa Sede desestimara el recurso presentado por la propia organización.

El proceso no fue inmediato. De acuerdo con la arquidiócesis, desde el pasado 13 de marzo se había iniciado una etapa de diálogo y discernimiento entre autoridades e integrantes de la asociación, con el objetivo de aclarar las implicaciones legales y pastorales derivadas del decreto.

Con la resolución definitiva, los miembros de la agrupación quedaron liberados de los compromisos asumidos dentro de la comunidad, incluyendo los votos religiosos.

Prohibición

Asimismo, se estableció la prohibición del uso de hábitos o distintivos que los identificaban como parte de la asociación.

Aunque la medida marca el cierre formal de FRICyDIM, la Iglesia local abrió la puerta para que quienes deseen continuar en la vida consagrada puedan recibir acompañamiento y orientación a través del área correspondiente en la arquidiócesis.

Más allá del aspecto jurídico, el anuncio generó diversas reacciones entre fieles cercanos a la comunidad, quienes ahora enfrentan un proceso de adaptación tras la disolución de la agrupación.

Finalmente, la arquidiócesis hizo un llamado a asumir esta etapa con serenidad, fe y responsabilidad, subrayando la importancia de privilegiar el cuidado espiritual de los creyentes en medio de este cambio.