Decretan protegidos a parques capitalinos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó el Decreto Oficial mediante el cual se protege el polígono de los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán como centro ecológico recreativo.

Dijo que las inversiones realizadas desde el pensamiento precolombino y con conciencia del medio ambiente en Chiapas no se van a detener y en breve se multiplicarán apoyos en regiones selváticas protegidas para que los campesinos cuiden la naturaleza.

Este polígono como otros con rumbo de conservación son prioridad para nuestro gobierno, pues solamente podemos pensar en el desarrollo desde una visión social y el cuidado de la madre tierra, dijo.

Explicó que cualquier acción que tenga beneficio social tiene que ser atendido de manera prioritaria, por el Gobierno estatal: escuchando, para gobernar.

Decreto

Esta declaración denominada Pulmones de la Capital fue impulsada por diversas entidades del Gobierno del Estado, Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez y particularmente asociaciones civiles encabezadas por el grupo Menos Puentes Más Ciudad.

Sociedad

Al respecto, Karla Mancilla, miembro de diversas asociaciones civiles impulsoras del proyecto, dijo que se trata de un logro ciudadano y muestra de la apertura gubernamental.

“Después de tanto esfuerzo, participación y trabajo en equipo, por fin es una realidad, se anunció el Decreto como Área Natural Protegida con categoría de Centro Ecológico Recreativo a los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán, resguardando más de seis mil 400 árboles.

Pero además el parque conglomera también una estructura social de paz y acompañamiento, parque además de ser un escenario de contención ambiental es un refugio social.