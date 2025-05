Decreto amenaza a la partería tradicional

Mujeres pertenecientes al Movimiento de Parteras de Chiapas “Nich Ixim”, señalaron que la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025 para establecimientos de salud y reconocimiento de la partería es una amenaza a esta actividad tradicional porque se basa en un modelo biomédico que impone requisitos de control, regulación y condicionamiento a las parteras.

La norma desconoce los avances que la Ley General de Salud estableció en relación a la partería tradicional en la reforma aprobada el 26 de marzo de 2024; también busca profesionalizar y tecnificar esta labor a través del Registro Nacional de Partería (Renapa), que, dicen, no considera sus saberes e imposibilita que puedan emitir constancias de nacimiento para tramitar el acta ante un registro civil.

Partera

Dora Méndez Alfonso, partera de Las Rosas, indicó que históricamente han vivido la criminalización, el condicionamiento y el hostigamiento por estar en listas de los sistemas de salud, por lo que consideran que el Renapa seguirá condicionando su trabajo. Fue una decisión unilateral sin tomarlas en cuenta.

“Nos han condicionado de que si no estamos enlistadas no podemos atender partos, no podemos recibir material para atención, no pueden referir a una mujer a un hospital… nunca se ha tomado en cuenta que muchas parteras no saben leer ni escribir”, apunta.

Sebastiana, otra partera, indicó que hay comunidades muy apartadas donde desafortunadamente no hay o no es suficiente el personal médico por lo que no dan servicio las 24 horas, ahí es cuando entran las parteras que atienden a cualquier hora. Ellas están en todo momento, haya o no médicos.

Mencionaron que la mayoría de ellas no cobran la atención que dan, las que lo hacen es por una cantidad mínima, todo depende de la familia y la comunidad. Su prioridad es acompañar a las mujeres de su comunidad y que sus conocimientos no se pierdan. “Esto no quiere decir que no demanden reconocimiento económico, porque su trabajo debe ser correspondido por el Estado”.