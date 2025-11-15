Dedican Medalla al Mérito al dr. Salvador Pacheco

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de la Medalla al Mérito Médico Chiapas 2025 al doctor Salvador Pacheco Segura, a quien describió como un hombre íntegro y patriota que, mediante su labor, llevó esperanza y mejor calidad de vida a la población más necesitada en distintas regiones del estado.

“Hombres como usted, que han entregado su vida, tiempo, servicio y sacrificio, dejan un legado capaz de transformar la realidad social. Usted es un patriota; hizo patria al llevar esperanza a los pueblos donde únicamente había frustración, desesperación y desolación. Abrió brecha para acercar la salud a quienes más lo requerían, en todos los rincones del estado”, señaló.

Agradecimiento

El mandatario manifestó su especial agradecimiento al doctor Pacheco por su entrega en la formación de promotoras y promotores de la salud. Añadió que esta distinción no solo honra su compromiso profesional, sino que simboliza el reconocimiento del pueblo de Chiapas hacia quien dedicó tiempo, incluso a costa de compartir con su familia, para servir con amor a la gente.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, resaltó que la Medalla al Mérito Médico 2025 es uno de los reconocimientos más significativos, pues expresa gratitud hacia quienes han consagrado su vida al servicio de la salud. Recordó que la medicina demanda ciencia, ética, compasión y un profundo compromiso social, y destacó la labor del personal médico en la prevención de enfermedades, la atención de emergencias y el fortalecimiento de los servicios para el bienestar comunitario.

Trayectoria

El doctor Jesús Sepúlveda Delgado, ganador de la Medalla al Mérito Médico Chiapas 2024, presentó la semblanza del galardonado 2025, reconociendo su trayectoria, profesionalismo y entrega a comunidades vulnerables. Expuso que su labor incluye atención a personas desplazadas guatemaltecas en Chiapas, campañas de salud y la formación de promotores comunitarios, convirtiéndolo en un referente de servicio, humanismo y compromiso social.

Al recibir la distinción, el doctor Salvador Pacheco Segura agradeció el reconocimiento y compartió experiencias acumuladas durante más de dos décadas de trabajo comunitario. Indicó que esa labor ha sido posible gracias a la colaboración con promotores de la salud, a quienes reconoció su vocación y capacidad para servir.