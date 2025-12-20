Dedicó su vida al oficio del teñido: don Panchito

El Centro de Textiles del Mundo Maya informó que Francisco Álvarez Montoya (don Panchito), originario del barrio de Mexicanos en San Cristóbal de Las Casas, quien falleció recientemente, dedicó más de 70 años al oficio del teñido con añil y al tejido en telar de pedal.

Señaló que su “legado permanece en manos de familiares, amigos y clientes de la región de Los Altos de Chiapas, así como del estado de Oaxaca”.

“Nos deja con la certeza de la fuerza y la dedicación, así como la convicción de compartir el conocimiento y mantener viva la tradición del teñido con añil”, expresaron.

Reconocimiento

Señala que el pasado lunes 15 de diciembre, don Francisco recibió su nombramiento como Tesoro Humano Vivo, después de la postulación realizada en colaboración con el Centro Textiles Mundo Maya, su nieto José Emmanuel Hernández Montoya, y la comunidad de vecinos del barrio de Mexicanos. Dicha mención fue entregada por el gobierno del estado y el Consejo Estatal para las Culturas y Las Artes.

Este reconocimiento se le otorga a aquellas personas que mantienen vivo el legado de tradiciones ancestrales y que permiten el fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial.