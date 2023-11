Deducibles, herencias y gastos funerarios: SAT

Los contribuyentes que tributan bajo el régimen de sueldos y salarios pueden tener una devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al presentar su declaración anual a través de las deducciones personales, que son gastos específicos que pueden facturar durante un ejercicio fiscal.

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, refiere que los asalariados tienen que ser cuidadosos al momento de cumplir con las formalidades respecto a las deducciones personales.

Dichos gastos deben ser pagados con tarjetas de débito, crédito o transferencias por la persona que las presentará en su declaración anual, para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo haga efectivo.

Recientemente, el SAT recordó a los contribuyentes que los gastos funerarios y los bienes que se reciben por herencia son parte de los rubros que pueden ser deducibles del pago del ISR.

Criterio fiscal

En el caso de los gastos funerarios se puede solicitar la devolución de impuestos, siempre y cuando los montos no excedan la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual equivalente a 29 mil 402.88 pesos.

Dicha deducción aplica cuando el servicio sea para el cónyuge o concubino, así como para padres, abuelos, hijos o nietos del contribuyente. Los planes funerarios a futuro solo son deducibles hasta que se utilicen, ya que únicamente se aceptan los pagos hechos en el año fiscal a declarar.

Para hacerlo efectivo debe solicitarse la factura de los servicios adquiridos y presentarla en la declaración. El SAT no lo aceptará cuando la factura incluya otros conceptos no deducibles en gastos funerarios de mascotas, que no corresponda al ejercicio fiscal inmediato anterior.

En el caso de las herencias, si el monto —en lo individual o en su conjunto— es superior a los 500 mil pesos, quedará exento del pago de impuestos si el beneficiario se inscribe en el Registro Federal de Contribuyentes e informa al SAT.

Esta medida es efectiva cuando se hereda entre personas físicas, es decir, de padres a hijos, de hijos a padres o entre cónyuges, por ello es importante verificar que las facturas indiquen el uso de CFDI D01 y que indiquen el monto pagado correcto, así como el método y la forma de pago.