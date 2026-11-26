El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, se deslindó de los señalamientos relacionados a las llamadas telefónicas realizadas durante la madrugada de este martes 24 de noviembre, en las que presuntamente se habría utilizado su nombre y su voz.

"Estas llamadas no las realicé, no las autoricé, no las instruí, no las contraté ni participé directa o indirectamente en su realización", expresó.

Acusaciones

El edil rechazó cualquier intento de utilizar indebidamente su identidad para llevar a cabo este tipo de acciones, que consideró una falta de respeto a la tranquilidad y al descanso de las familias que las recibieron.

Asimismo, manifestó su preocupación de que detrás de estos hechos pudieran encontrarse personas que actuaron con dolo y mala fe para dañar su reputación, generar molestias y afectar su participación en el proceso interno que actualmente desarrolla Morena.

Torres señaló que las circunstancias en las que se reportaron estas llamadas, particularmente los horarios de madrugada, hacen necesario investigar no solamente su origen, sino también la intención y finalidad de quienes pudieran estar detrás de ellas.

Torres Culebro informó que presentará, a título personal, la denuncia de hechos correspondiente ante las autoridades competentes para que se investigue el origen de estas comunicaciones y se identifique a quien o quienes resulten responsables.

"Lamento sinceramente las molestias ocasionadas a las personas que reportaron haber recibido estas comunicaciones", agregó.

Finalmente, solicita a la ciudadanía que en caso de contar con registros de llamadas, mensajes de voz o grabaciones, los conserven y los aporten ante las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.