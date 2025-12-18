Defenderá PAN derechos y certeza jurídica de todos

Representantes en Chiapas del Partido Acción Nacional (PAN), informaron que trabajarán en los temas que sean prioritarios para la vida pública de la entidad, desde la defensa de los derechos humanos, hasta la la certeza jurídica y el acceso al agua.

En ese contexto, la presidenta estatal del PAN, Katy Caravantes, resaltó el foro humanista llevado a cabo, y se destacó el seguimiento que habrá a la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, vigentes desde el 12 de diciembre.

“El partido defiende el derecho humano al agua, pero advirtió que la nueva legislación centraliza decisiones, reduce la certeza jurídica y carece de presupuesto suficiente, lo que puede impactar a familias, municipios y al campo chiapaneco”, destacó la dirigencia estatal del PAN.

Teresa Ortuño Gurza, Consejera Nacional del PAN, participó en el Foro Humanista, que fue un espacio de formación dirigido a la militancia.

El “objetivo es fortalecer las capacidades de liderazgo desde la visión del Humanismo Político, promoviendo el servicio, la dignidad de la persona, el bien común y la participación responsable en la vida pública”, agregó el PAN en Chiapas.

La presidenta estatal del partido, Katy Caravantes, destacó que para el PAN es fundamental promover una política que atienda las necesidades de la población.

Mediante un Consejo Consultivo Ciudadano, se detalló, también estarán al pendiente de diversos asuntos en Tuxtla Gutiérrez para evitar que vengan atropellos a los derechos de la ciudadanía.

Reiteró su compromiso “con la defensa de los derechos humanos, la legalidad, la libertad de expresión y la formación política con valores, asegurando que continuará acompañando a la ciudadanía”.