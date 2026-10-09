Defenderemos la paridad efectiva en Chiapas: ERA

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar lamentó la impugnación que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó contra la reforma electoral en materia de paridad efectiva, al señalar que, si bien es impulsada por el gobierno de la Nueva ERA, nació del sentir de las mujeres y tiene como propósito fundamental fortalecer su participación y empoderamiento político mediante los cargos de elección popular.

Subrayó que el gobierno de la Cuarta Transformación de Chiapas cree en el valor de las mujeres y confía en que prevalecerá la razón. Por ello, invitó respetuosamente al PAN a dejar atrás el machismo y no actuar desde el coraje de unos cuantos hombres que, dijo, muestran su molestia ante la posibilidad de quedar fuera de las candidaturas y ceder esos espacios al sector femenino, quienes han demostrado capacidad y talento al desempeñarse en el servicio público.

Mensaje

“La derecha, los conservadores no quieren el progreso y empoderamiento de las mujeres. Con respeto, exhorto al Partido Acción Nacional a que abra su conciencia y brinde a las mujeres la oportunidad de participar y de que lleguen a los cargos de elección popular. No hay que tener actitud machista, actitud de que las mujeres no pueden. Las mujeres pueden, incluso, más que los hombres”, expresó.

Ramírez Aguilar sostuvo que defenderá política y jurídicamente los principios de esta iniciativa y, de ser necesario, acompañará al Congreso del Estado ante las ministras y los ministros para defenderla. Aseguró que representa un paso histórico hacia la igualdad, porque no solo garantizará la mitad de las candidaturas en los municipios, sino que permitirá hacer efectiva la paridad a los ayuntamientos.