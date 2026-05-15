Defenderemos la soberanía del país: Mario Guillén

En el marco de la convocatoria emitida por la dirigencia nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para realizar una movilización nacional el próximo sábado 16 en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván —señalada por presuntamente solicitar la intervención de la policía estadounidense y la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) en asuntos de seguridad interna—, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Chiapas, Mario Guillén Guillén, afirmó que hasta el momento no han recibido una notificación oficial sobre dicha protesta, aunque subrayó la gravedad de cualquier acto que vulnere la soberanía nacional.

“Mira, al menos como coordinador del grupo parlamentario de Morena, no hemos recibido en este momento ninguna notificación sobre la convocatoria nacional. Estamos enterados de este tema que tiene que ver con la soberanía nacional. Entendemos esa parte. Creo que se debe dirimir mediante el diálogo político”, declaró el legislador en entrevista.

Cauce institucional

Guillén Guillén enfatizó que existen asuntos urgentes que el país debe atender, y confió en que las diferencias se resuelvan dentro del cauce institucional. “Es un tema muy delicado que la gobernadora de Chihuahua haya tomado esa decisión. Si cometieron ese error, sin duda es un tema muy grave”, sostuvo.

El coordinador parlamentario rechazó tajantemente cualquier injerencia extranjera: “No podemos permitir que una nación, por poderosa que sea, pueda intervenir de manera unilateral en nuestro país en asuntos que tienen que ver contra el narcotráfico”.

Lucha local

En contraste con la situación en Chihuahua, Mario Guillén destacó que Chiapas enfrenta una lucha frontal contra el crimen organizado.

“Aquí en Chiapas se está librando una guerra muy importante en contra del narcotráfico. El gobernador ha sido muy claro y ha hecho uso de las herramientas constitucionales y legales para enfrentarse a la delincuencia, y creo que los resultados los reconocen propios y extraños”, afirmó.

Desde el Poder Legislativo, el diputado morenista enumeró las acciones pendientes para cerrarle el paso a la delincuencia.

En primer lugar, subrayó la necesidad de garantizar recursos presupuestales suficientes para que la seguridad sea una prioridad estatal, continuando con la política pública que se implementó tras la emergencia de 2023-2024.

Asimismo, mencionó que el gobernador ha enviado iniciativas en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) para mejorar el armamento y equipamiento de los policías estatales, así como para fortalecer su preparación profesional. “La parte más importante es combatir la corrupción, no permitir que se descuide a los policías, a los mandos, a todos los que tienen que ver con el tema de seguridad pública para que no se corrompan y no tengan ningún tipo de acuerdos con la delincuencia”, puntualizó.

“En la medida de que el Estado cumpla con su función de proteger a la ciudadanía, Chiapas va a estar mejor”, concluyó Guillén Guillén.