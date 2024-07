Defiende Lenia Batres reforma al Poder Judicial

La ministra Lenia Batres consideró que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, “ya asumió que habrá una reforma” al Poder Judicial.

Incluso, agregó, “lo que dice es que está preparando su propuesta para esa reforma. Entonces, creo que la reunión que hubo el otro día con el Poder Legislativo y el Poder Judicial es un síntoma justamente de que ya hay una transformación en ciernes”.

Batres llegó a San Cristóbal para participar como invitada especial en el foro sobre la reforma judicial, organizado por la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Cámara de Diputados y Congreso del Estado.

En entrevista colectiva al finalizar el foro, se le preguntó si considera que la derecha del país tiene el poder para frenar la reforma a la SCJN, a lo que respondió: “Ya hay representantes populares que además sometieron este tema a elección, por lo que no sólo yo, sino que creo que la totalidad de ministras y ministros, y por eso fuimos al Congreso de la Unión a manifestar nuestra opinión al respecto, asumimos que es una decisión del Congreso de la Unión, absolutamente soberana”.

Más bien, abundó, “nosotros, la derecha y la izquierda y todos los demás tenemos que acatar lo que nos disponga el Congreso de la Unión sobre la reforma al Poder Judicial”.

-Pero hay resistencia, de la presidenta del poder judicial, por ejemplo.

“-Bueno, hay resistencias, opiniones en contra, por supuesto. Yo he visto a la presidenta (Norma Piña) que ya asumió que habrá una reforma e incluso lo que dice es que está preparando su propuesta. Entonces, creo que la reunión que hubo el otro día con el Poder Legislativo y el Poder Judicial es un síntoma justamente de que ya hay una transformación en ciernes. Entonces, se va a continuar y nos toca a todos asumirla”, dijo.

Previamente, ante más de 200 personas, entre abogados, legisladores, integrantes de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, ambientalistas y estudiantes reunidos en la facultad de derecho, sostuvo que “todos estamos viviendo un momento histórico y excepcional porque por primera vez en dos siglos se está cuestionando el origen y la funcionalidad, el papel mismo del Poder Judicial de la federación”.

Manifestó que “tenemos unas grandes discordancias en este instante respecto de lo que corresponde hacer a cada uno de los poderes”, pero “la voluntad popular ha decidido, porque lo ha decidido, ir transformando las condiciones políticas de la nación, y el Poder Judicial no ha estado a la altura de esa transición. No sólo no la ha impulsado, sino que incluso en varios instantes la ha impedido de manera franca”.