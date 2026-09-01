Definido el calendario electoral para el 2027

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) confirmó que quedó definido el calendario electoral para las votaciones de 2027, año en el que se renovarán alrededor de mil 501 cargos entre miembros de ayuntamientos y el Congreso local.

Marina Martha López Santiago, consejera presidenta del Instituto, remarcó que están en la preparación de los trabajos para las votaciones que se realizarán el año venidero.

Remarcó la importancia de que la sociedad conozca las fechas más importantes, los temas y las etapas que se realizarán en los siguientes meses.

El trabajo que viene

El calendario electoral 2027 contempla un total de 132 actividades, de esa cantidad son 23 previas y hay otras 71 que son llamadas preparatorias. Otras 20 más las llevará a cabo el IEPC en conjunto con el INE; se suman 18 acciones durante las votaciones y posterior a la elección.

El siguiente año en Chiapas se renovarán un total de 123 presidencias municipales y será la misma cantidad a elegir en sindicaturas propietarias.

Entre regidurías propietarias, suplentes generales de Mayoría Relativa, así como las de Representación Proporcional, son mil 255 espacios dentro de los municipios.

En junio de 2027 también la población votará para cambiar las diputaciones locales del Congreso y son 24 los espacios de Mayoría Relativa (es decir, los que se eligen mediante el voto), además de las 16 curules que se asignan por representación proporcional.

Fechas clave

Algunas de las fechas clave están relacionadas con el registro de aspirantes para integrar los Órganos Desconcentrados Electorales (del 3 de agosto al 18 de noviembre), el 10 de enero está programado el acto formal del inicio del proceso electoral.

Se le suman las fechas límites de separación del cargo para quienes aspiran a integrar los ayuntamientos y también los que van por reelección.