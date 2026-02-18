Definirse “therian” no es un trastorno psicológico

Un therian (abreviatura de teriantropo) es una persona que se identifica de forma interna, espiritual o psicológica como un animal, sintiendo una conexión que va más allá de un disfraz o juego.

La psicóloga clínica, Leticia Pérez de la Cruz, señala que esta conducta no ha sido estudiada a fondo, por lo que no se puede clasificar como trastorno mental.

No se trata de que las personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes, sientan que son un animal. “Desde el enfoque psicológico no se puede decir que sea un trastorno porque no ha está clasificado como tal en ningún manual”.

Dijo que sí hay diferencias con trastornos psicóticos, en cuanto a que la persona therian sabe que de forma biológica es humana y no pierden contacto con la realidad, que siguen en sus empleos o rutinas; mientras que una persona que sufre psicosis sí.

Podría relacionarse también con un sentido de pertenencia porque buscan estar en grupos, esto es bastante común en adolescentes, que en sus etapas de desarrollo buscan una identidad, exploran quiénes son según sus contextos familiares y sociales.

Considerando que esta comunidad se desarrolla sobre todo en internet, les facilita esa interacción encontrando pertenencia, un lenguaje en común y, sobre todo, validación y aceptación.

Recomendación para los padres y madres

La especialista dijo que socialmente las personas therian son víctimas de burlas, sobre todo en redes sociales, por eso para los padres y las madres que tengan hijos adolescentes y que se identifique como uno, tengan paciencia, no alarmarse y no ridiculizarlo para no perder el vínculo.

En la mayoría de los casos puede ser una etapa de exploración de identidad, por lo que lo mejor es dialogar con respeto, validación, acompañamiento, entender que no es una enfermedad. Buscar ayuda profesional si se observa un cambio de conducta drástico, siempre y cuando él o ella acepte.