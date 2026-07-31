Deja CFE sin luz a colonias de Tuxtla

Vecinos de la colonia Centro de Tuxtla Gutiérrez expusieron su molestia contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante el prolongado corte de luz que duró más de 10 horas, con afectaciones económicas directas a comerciantes y habitantes de la zona.

La casa editorial “Cuarto Poder”, que tiene sus instalaciones en el corazón de la ciudad, fue testigo en carne propia de la contingencia; antier, al rededor a las cinco de la tarde, un fuerte aguacero acompañado de descargas eléctricas provocó que el suministro se esfumara de manera repentina.

La redacción quedó a oscuras, los equipos se apagaron y, con ello, la impresión del tiraje de ayer se vio parcialmente cancelada. La luz no regresó, sino hasta pasada la medianoche, entre las 12 y la una de la madrugada.

Queja comercial

En el Centro, los negocios se vieron severamente afectados. Javier de Jesús Serrano, gerente de una empresa de fotografías, narró las complicaciones que enfrentó durante la tarde de ayer.

“Tormenta eléctrica, bendiciones de la lluvia, pero al hacer los reportes al 0-71 de la Comisión Federal, te decían: ‘Ya va’. Nunca te contestaban, líneas ocupadas, lo que se caracteriza un mal servicio”, lamentó.

Sabemos que una tormenta eléctrica no se puede premeditar, pero la gente que está en oficinas nos puede atender y darnos la esperanza de que van a venir”.

Horas de desesperación

El problema no fue aislado. De acuerdo a los reportes, los habitantes de la colonia Unidad Antorchista estuvieron más de 24 horas sin servicio de energía eléctrica, una situación que ha llevado a decenas de familias a perder sus alimentos, poner en riesgo su salud y sufrir pérdidas económicas en sus pequeños negocios.

Habitantes de la colonia Las Granjas reportaron que por más de dos horas se quedaron sin luz, sin respuesta de CFE, la preocupación fue mayor por el índice de delincuencia que se registra en esa zona.