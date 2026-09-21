Deja lluvia árboles colapsados en Comitán

La fuerte lluvia registrada este fin de semana en Comitán dejó algunas afectaciones, situación que requirió de la presencia de los cuerpos de emergencia y de protección civil para atender el llamado de la población.

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas comunicó que las precipitaciones dejaron diversos árboles colapsados.

Además de ello, las autoridades en Comitán reportaron encharcamientos y se llevó a cabo la verificación de viviendas en diferentes puntos de la ciudad.

“Las unidades de emergencia realizaron trabajos en Camino Viejo, barrio El Cedro, San Miguel y barrio Siete Esquinas”, dijo Protección Civil.

Esto, debido a que en esas zonas se reportaron árboles caídos y se registró un domicilio con encharcamiento en el barrio San Agustín, el cual se encuentra sin riesgo.

“El arroyo Niguanuicú mantiene un flujo de agua aproximado al 20 % de su capacidad”, informó la dependencia estatal.

Por la importancia del tema, las autoridades siguen con atenciones y, además, un monitoreo que es preventivo por las condiciones meteorológicas que prevalecen en la zona.

Contexto

La fuerte lluvia en la zona sorprendió, debido a que se han presentado condiciones de sequía en varias regiones de la entidad.

Históricamente septiembre ha sido el mes más lluvioso, según los registros de las autoridades. Por ahora en Chiapas las afectaciones de las precipitaciones no han sido mayores en comparación con lo que ha ocurrido en otros años.