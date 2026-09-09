Deja sequía importantes pérdidas a campesinos

Campesinos del municipio de Altamirano denunciaron pérdidas en sus cultivos debido a la falta de lluvias, situación que les ha ocasionado importantes afectaciones económicas.

Señalaron que entre los cultivos afectados se encuentran elote, frijol y diversas verduras, además de otras cosechas que resultaron dañadas por la prolongada sequía.

Indicaron que las afectaciones también alcanzaron a comunidades donde tiene presencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

De acuerdo con los indígenas, la falta de lluvias comenzó desde junio. Aunque se registraron precipitaciones a mediados de agosto, estas fueron insuficientes para recuperar las cosechas que ya habían resultado afectadas por la sequía.

Llamado

Ante las pérdidas registradas, los campesinos hicieron un llamado al gobierno para que los apoyen. “Nosotros sí queremos el apoyo por parte de las autoridades”, expresaron.

Los productores lamentaron que hasta el momento no exista un informe oficial sobre la magnitud de las afectaciones provocadas por la sequía, pese a que, señalaron, miles de indígenas de este municipio resultaron perjudicados.

Por ello, consideraron necesario que las autoridades tradicionales de cada comunidad realicen las gestiones correspondientes ante los gobiernos federal y estatal, con el propósito de conseguir apoyos para los campesinos y garantizar el sustento de sus familias.