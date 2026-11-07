Deja Xibalbalam más de 8.1 mdp

La segunda edición del Festival Xibalbalam dejó una derrama económica de ocho millones 102 mil 261 pesos, un incremento de casi 50 por ciento más frente a los cinco millones 419 mil 942 pesos registrados el año pasado, según dio a conocer Jazmín Ramírez, principal promotora del evento.

El encuentro se llevó a cabo del 23 de octubre al 2 de noviembre en la explanada del parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, incluyó la participación de un bazar con aproximadamente 250 espacios destinados a emprendedores y artesanos locales, quienes pudieron comercializar sus productos durante los días de actividad.

Colaboradores

El diseño cultural de este año contó con alrededor de 500 piezas elaboradas por más de 50 artesanos provenientes de municipios como Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Yajalón, Cintalapa y Tapachula, quienes trabajaron desde marzo en las distintas figuras y estructuras.

El atractivo principal fue el altar monumental adornado con casi 15 mil plantas de cempasúchil, que se sumó a un túnel de acceso y una exhibición de catrinas gigantes con atuendos tradicionales de Chiapas.

Otras actividades

La programación también incluyó talleres, actividades culturales, concursos de catrinas y de disfraces para mascotas, así como una carrera pedestre con causa para grupos vulnerables, lo recaudado fue otorgado al DIF estatal.

Yazmín Ramírez recordó que el sentido de la celebración del Día de Muertos es que “nos permite sentir otra vez de cerca a quienes ya no están en esta vida terrenal, pero que nos siguen acompañando”, además de promover la multiculturalidad de Chiapas.

El parque Bicentenario se consolidó como un punto de encuentro para las familias tuxtlecas durante la temporada de Día de Muertos, lo que propició una derrama económica importante para comerciantes y emprendedores locales a lo largo de 11 días de actividades.