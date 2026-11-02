Dejan altas temperaturas casos de golpes de calor

Un reporte actualizado, publicado en la Dirección General de Epidemiología (DGE), reveló que en Chiapas las altas temperaturas han provocado decenas de casos de golpes de calor y varias defunciones.
El informe semanal “Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas” (semana 41), detalló que a nivel nacional se contabilizaron mil 109 casos de deshidratación, además de mil 387 de golpes de calor y 81 eventualidades relacionadas con quemaduras.
En el caso de Chiapas, hasta la semana 41, suman seis casos de deshidratación, además de 78 golpes de calor y cinco más de quemaduras.
Las defunciones por calor notificadas muestran que a nivel nacional ocurrieron 157, y el número mayor se ubicó con los golpes de calor.
Registros
Las cifras más altas las registró Baja California, Sonora y Veracruz, con 58, 31 y ocho casos, de forma respectiva. Para Chiapas fueron notificadas cuatro defunciones.
La información agrega que en “la presente temporada de frío 2026-2027 (SE41 – SE11) hasta la fecha, se ha notificado un caso de hipotermia y ninguna defunción asociada a la temporada de frío”.