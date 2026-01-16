Del azadón al lápiz: cuando aprender cambia el destino

La alfabetización en Chiapas continúa transformando vidas bajo la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la coordinación de la Secretaría de Educación, encabezada por Roger Mandujano Ayala. A través del programa Chiapas Puede, el estado avanza como un referente de buenas prácticas gubernamentales en América Latina, alineado a la política pública del Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), que impulsa una revolución silenciosa desde las aulas comunitarias y los espacios de aprendizaje.

“Más que cifras, hay que mirar el proceso de transformación social”, ha sido el mensaje en distintas ocasiones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, una visión que cobra sentido en cada historia que hoy emerge de las comunidades chiapanecas.

“Para nosotros es más difícil tomar un lápiz que un azadón. Mis manos no son suaves, pero ya aprendí a leer y escribir. La edad también lo hace más complicado, pero lo conseguimos”, comparte con emoción Rosa López López, educanda de la comunidad de San Andrés Puerto Rico, en el municipio de Huixtán, segundo municipio en alzar bandera blanca por la alfabetización en Chiapas.

Alfabetización, un acto de justicia social

En el marco del levantamiento de bandera blanca que reconoce a Huixtán como un municipio con tasa cero de analfabetismo, la educanda Rosa compartió la felicidad que le ha traído el aprendizaje. Para ella, el programa representa una oportunidad y un acto de justicia social, al garantizar el acceso a una educación inicial de calidad para personas que, por distintos contextos familiares o sociales, no tuvieron esa posibilidad.

“Mi mamá tiene 71 años y también estuvo en el programa. Ella dice que no hay edad para comenzar a aprender. Nos sentimos muy contentas de ser parte de este apoyo que nos brinda el gobierno; en mis tiempos solo mis hermanos pudieron estudiar, ahora lo hago junto a mi mamá y queremos seguir aprendiendo”, relata con orgullo.

Historias de transformación

Otra historia de transformación es la de Vicente de la Cruz Jiménez, quien comparte su deseo de continuar aprendiendo para enseñar a sus hijos y cumplir su anhelo de convertirse en maestro y servir a su comunidad. “Desde muy pequeño trabajé en el campo. No podía ir a la escuela porque tenía que ayudar a juntar dinero para la casa. Hoy puedo hacer cosas nuevas y buscar mejores oportunidades para sostener a mi familia”.

Hoy, Vicente ve un futuro distinto. Su etapa en el campo ha quedado atrás y aspira a continuar con sus estudios, incluso a convertirse en docente para ayudar a otras personas a aprender a leer y escribir.

El programa de alfabetización sigue transformando conciencias y se suma a las múltiples iniciativas del Gobierno del Estado para mejorar la calidad de vida en las zonas de mayor marginación de Chiapas. Historias como las de Rosa y Vicente dan cuenta de un proceso profundo de cambio social que permite a más personas alcanzar independencia, fortalecer sus comunidades y acceder a mejores oportunidades a través del conocimiento.