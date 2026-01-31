Del desecho al arte

Con más de 30 años de trayectoria, José Luis Estrada, artesano chiapaneco especializado en arte con materiales reciclados, convierte lo que muchos consideran basura en lámparas, fuentes, cuadros y paisajes de Chiapas. Su trabajo no solo impulsa el reciclaje, sino que también promueve el cuidado del medio ambiente y la identidad cultural del estado.

Para José Luis Estrada, lo que otros tiran a la basura es una oportunidad para crear arte y cuidar el planeta, en un emprendimiento desarrollado desde hace más de tres décadas, que transforma residuos en piezas artesanales con alto valor artístico y ambiental.

“Para muchos es basura, para mí es material”, afirmó.

Explicó que su trabajo nació de la necesidad de no contaminar y de mejorar el entorno que nos rodea.

Materiales reutilizables

A lo largo de los años ha perfeccionado técnicas que le permiten reutilizar materiales como PET, tetrapack, vidrio, bolsas plásticas, cartón, palos de escoba, lámina, esponjas e incluso piezas electrónicas.

Entre los productos que elabora se encuentran lámparas, fuentes, peceras, cuadros con paisajes de Chiapas, casitas navideñas y figuras personalizadas, muchas de ellas equipadas con motores, bombas sumergibles y sistemas eléctricos que dan vida a cada creación.

“Todo se aprovecha, todo tiene una función”, señaló.

El proceso inicia con la recolección de materiales en arroyos, calles y espacios públicos.

Posteriormente, cada objeto es lavado, separado y transformado de acuerdo con su uso final.

Técnicas

Botellas, tapas y envases son cortados, moldeados con calor y combinados con otros elementos para dar volumen y realismo a las piezas.

Las artesanías más solicitadas, detalla, son las fuentes con peceras y los cuadros que representan paisajes naturales y sitios turísticos del estado.

“Chiapas tiene cascadas y paisajes que no existen en otros lugares, por eso se venden”, afirmó.

Sus obras no solo se comercializan en distintos estados del país, sino que también han llegado a Canadá y Guatemala.

En cuanto a los precios, estos varían según el tamaño y complejidad de la pieza: desde artículos sencillos de 80 pesos, hasta fuentes completas con motores, peceras y figuras que alcanzan varios metros de altura y un valor considerable.

Consumo local

Para él, el bajo consumo local de este tipo de arte se debe a la falta de educación ambiental y de cultura del reciclaje.

“No tenemos el hábito de separar la basura ni de darle otra vida a lo que tiramos”, lamentó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la contaminación y a apoyar el trabajo artesanal.

“El objetivo es dejar un país más limpio, no heredar un entorno contaminado a nuestros hijos y hacer del reciclaje un hábito”, concluyó.