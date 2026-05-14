Delegación de la Unesco visitó San Cristóbal

Una delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), visitó la ciudad de San Cristóbal de Las Casas para una reunión de trabajo con autoridades estatales y locales, enfocada en temas educativos.

Visitantes

La delegación de la Unesco estuvo integrada por Hervé Hout Marchand, Mari Yasunaga, Juan Antonio Ferrer Aguilar, Armando Ahued, Mauricio Torres Córdova y Rosa Wolpert Kuri.

Se dio a conocer que al encuentro asistió el secretario de Educación en Chiapas, Roger Adrián Mandujano Ayala, reafirmando la importancia de fortalecer la educación y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, se contó con la presencia de la presidenta municipal de dicha ciudad, Fabiola Ricci Diestel, quien compartió a los visitantes el libro de San Cristóbal de Las Casas, una obra que refleja la riqueza histórica, cultural y el orgullo de nuestra tierra.