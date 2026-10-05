Delegación destaca a nivel nacional en Matemáticas

Destacados resultados obtuvo la Delegación Chiapas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas durante su participación en este certamen nacional, realizado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La representación estatal contó con la preparación de docentes de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas (FCFM) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

En las competencias individuales, el estado conquistó dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, además de obtener dos menciones y reconocimientos, resultados distribuidos en los tres niveles de competencia.

Mientras que, en la prueba por equipos, la delegación también tuvo una destacada participación al conseguir el primer lugar en el Nivel 1, el cuarto lugar en el Nivel 2 y el tercer lugar en el Nivel 3, consolidando el desempeño de las y los estudiantes chiapanecos en esta competencia nacional.

Preselección

Durante el certamen también se dio a conocer que seis integrantes de la Delegación Chiapas fueron preseleccionados para participar en el proceso rumbo a la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que se realizará en Bulgaria el próximo año.

Este resultado representa un reconocimiento a su talento, preparación y dedicación, al tiempo que abre la posibilidad de que alguno de ellos forme parte de la representación mexicana en esta competencia internacional.

En este marco, la FCFM felicitó a todas y todos los participantes por los resultados obtenidos, así como a los líderes de equipo José Antonio Velázquez Arrazate, Esteban Hernández Méndez y Franco Gioserf Álvarez González, quienes además de acompañar a la delegación, participaron como entrenadores, aportando su tiempo, experiencia y dedicación a la preparación de los competidores.

Reconocen labor

De manera especial, se reconoció la labor del profesor de la FCFM y delegado estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Chiapas, Sergio Guzmán Sánchez, por su trabajo en la preparación, formación y acompañamiento de las nuevas generaciones de talento matemático en el estado.