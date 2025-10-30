Delegación europea visita México

Con el objetivo de “fortalecer el diálogo entre México y la Unión Europea, promover la cooperación internacional y conocer de primera mano la situación de los derechos humanos, las personas defensoras y la paz en el país”, integrantes de una delegación internacional de europarlamentarias y de agrupaciones solidarias, iniciaron una visita de diez días por México.

“La visita busca visibilizar la importancia de la cooperación internacional entre países y posicionar en la agenda global los desafíos en materia de migración y de las personas que ejercen el periodismo” afirmó la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea, organizadora del recorrido.

Reuniones

En un comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), agregó que durante la visita que se realizará del 29 de octubre al 7 de noviembre, la delegación sostendrá reuniones con personas legisladoras, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Fiscalía General de la República, así como con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional entre muchas otras.

Agregaron que también visitarán la ciudad de Tapachula “para conocer la situación de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”.