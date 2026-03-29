Delicada recuperación de tapir rescatado

Se cumplieron tres semanas de que un tapir centroamericano fue trasladado al Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) para su cuidado y resguardo tras haber sido rescatado en el municipio de las Choapas, Veracruz. Su evolución ha sido favorable, sin embargo se sigue considerando como delicado.

“Panchito”, como fue nombrado este ejemplar, ha presentado avances optimistas, aunque su proceso requiere de paciencia y tiempo, a pesar de esto ha mostrado voluntad para salir adelante, informó la institución.

Las buenas señales de recuperación han sido demostradas con la reconexión que el ejemplar ha tenido con su entorno, después de su llegada se mostró más activo y con mayor seguridad al explorar su recinto.

Cuidados médicos

Las heridas en su cuello y patas que presentó a su llegada al zoológico han ido sanando de manera progresiva, actualmente se reportó una correcta cicatrización. Las curaciones y el monitoreo por parte del personal se mantienen diariamente.

El ZooMAT explicó que aunado a los cuidados, el tapir ha recibido tratamiento especializado principalmente para tratar la inflamación e irritación en sus ojos, afectación que también han disminuido notablemente y le ha permitido interactuar mejor con su hábitat.

La alimentación que ha tenido “Panchito” se ha basado en dieta personalizada, también ha comenzado a elegir sus hojas favoritas, mostrando un buen apetito y personalidad única al comer.

Pese a los buenos avances que el tapir ha tenido, la institución fue clara al precisar que su estado de salud continúa siendo delicado, por lo que deberá mantenerse bajo cuidados permanentes por parte del equipo técnico.