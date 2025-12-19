Delitos no quedarán impunes, afirma el fiscal general

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el esclarecimiento del feminicidio de quien en vida respondiera al nombre de Natividad “N”, de 59 años, ocurrido el pasado 13 de diciembre, en el ejido Panhuitz, municipio de Tila.

Durante su transmisión en vivo, señaló que como resultado de las indagatorias, se logró la detención de los presuntos responsables Leonardo “N”, de 45 años, quien ya se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social y a disposición del órgano jurisdiccional, así como una persona menor de edad, cuya identidad se mantiene reservada conforme a la ley. Garantizó que ambos enfrentarán la justicia por estos hechos.

Llaven Abarca dio a conocer que las investigaciones establecen que los agresores ingresaron de manera furtiva al domicilio de la víctima, donde la privaron de la vida, abandonando su cuerpo en el lugar donde fue localizado.

Esclarecen crímenes

En esta interacción a través de sus redes sociales, el fiscal general abordó la detención de Gerardo “N” y Diego “N”, quienes participaron de manera directa en el homicidio del maestro y líder social José Artemio “N” conocido como el “Profe Temo”, ocurrido en el municipio de Chicomuselo el 3 de octubre de 2023; apuntó que los señalados están recluidos en un penal, a disposición del órgano jurisdiccional.

Destacó que José Artemio “N” fue privado de la vida por disparos de arma de fuego, luego de haber convocado a la Marcha por la Paz en Chicomuselo, y subrayó que desde el inicio de la actual administración se reforzaron las investigaciones para esclarecer este crimen.

En otro momento, Llaven Abarca mencionó el caso de un conocido medio digital en Tuxtla Gutiérrez, donde se inició una carpeta de investigación por la denuncia que hiciera el representante legal el día 15 de diciembre, sobre el ingreso de una persona del sexo masculino a las oficinas del medio, en donde amagó con un arma blanca a los empleados, para después sustraer dinero en efectivo de las víctimas.