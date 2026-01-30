Demandan a familias para entregar derecho de vía ferroviaria

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa denunció que Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT), interpusieron una denuncia penal en contra de siete familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, para exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria.

Agregó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto delito de invasión de bienes nacionales, “con el objetivo de exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria, lo que constituye un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres, en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”.

Afirmó que el uso del derecho penal como herramienta para resolver conflictos territoriales, sociales o administrativos representa una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho.

El organismo, cuya sede se encuentra en Tonalá, vecino de Arriaga y Pijijiapan, advirtió que estos hechos podrían configurar un patrón de criminalización de la pobreza, al utilizar el sistema penal para presionar, intimidar y desplazar a familias en situación de vulnerabilidad, lo cual contraviene los principios de proporcionalidad, mínima intervención penal y justicia social.