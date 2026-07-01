Demandan liberación de Versaín Velasco

Familiares y amigos de Versaín Velasco realizarán una marcha por las calles de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, para exigir su liberación.

Versaín Velasco se encuentra recluido en el penal número cinco de San Cristóbal de Las Casas, acusado de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, ocurrido en la comunidad Nueva Palestina municipio de Ocosingo.

Versaín, hijo, dijo a la prensa que su padre del mismo nombre denunció en varias ocasiones en la comunidad la violación de derechos humanos, venta de estupefacientes, cantinas clandestinas, y finalmente fue acusado de homicidio, algo que nunca cometió.

Mencionó que en enero del 2022 fue detenido por las autoridades ministeriales, recluido en el penal número 16 de Ocosingo, en 2025 fue trasladado al penal cinco de San Cristóbal, meses después fue sentenciado a 58 años y cuatro meses de prisión.

Señaló que desde su celda ha exigido a las autoridades penitenciarias revisar su caso, ya que es inocente, mientras sus familiares, amigos e integrantes de organizaciones han exigido su liberación, pero, hasta la fecha continúa privado de la libertad.

Versaín Velasco dio a conocer que este día de miércoles, familiares y amigos se trasladarán a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para manifestarse en el centro de la ciudad. Donde exigirán la liberación de su padre, porque hasta la fecha sus demandas no han sido escuchadas.