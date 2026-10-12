Democracia garantiza derechos: obispo

Al establecer que no puede existir una democracia auténtica y duradera si no se respetan y defienden los derechos de cada uno de los individuos, el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, planteó fortalecer a las instituciones y garantizar las libertades.

Sostuvo que ello es una obligación ciudadana de “quienes vivimos en un sistema que intenta ser democrático”, al ser el respeto a los derechos de los demás la base para que la democracia funcione, ya que “evita que la ley del más fuerte domine y permite la convivencia pacífica en la pluralidad”.

Se pronunció por la protección de la dignidad humana, para preservar y promover los derechos fundamentales de cada persona sin favoritismos, diferencias, ni distinciones.

“El ser humano vale por su dignidad y esta descansa en el hecho de que todo ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Una antropología sana es aquella que hace descansar el valor de la persona en su dignidad”.

Asimismo pidió el respeto y atención a las minorías, porque si bien las decisiones más importantes se toman mediante la emisión del voto, este “impide que el grupo dominante aplaste los derechos de los demás”.

En su mensaje semanal, López Alfaro también se pronunció por las garantías de libertades civiles y políticas, que “permite que todas las personas ejerzan con seguridad y sin temores su libertad de expresión, su derecho de asociación, su libertad de pensamiento y el derecho a elegir a sus gobernantes”.